Da intoccabile a sacrificabile: la parabola di Brozovic. Ora il Monaco di Kovac ci pensa

Era una pedina fondamentale e dell’Inter ed ora sembra quasi esser diventato un peso. Marcelo Brozovic sta vivendo una fase non brillante della stagione, dove ha comunque fatto vedere giocate e numeri di alto livello. Il suo futuro a Milano resta ad oggi in bilico e potrebbe rientrare nella lista dei sacrificabili di Antonio Conte. Come rivelato anche da calciomercato.com, il club di Suning lo avrebbe messo sul mercato, non considerandolo più intoccabile rispetto prima.

Il croato, arrivato all’Inter nel gennaio 2015 dalla Dinamo Zagabria, in questa stagione ha collezionato 3 gol e 6 assist in 43 presenze. La società sembra però non poterne più delle sue continue ‘bravate’ ed un comportamento spesso sopra le righe. Il centrocampista piace molto all’estero, in particolare al Tottenham e Bayern Monaco. Nelle ultime ore è entrato anche nei pensieri di Kovac, che lo aveva già voluto in Nazionale ed ora lo vorrebbe portare al Monaco. Il prezzo del cartellino, però, è un ostacolo per la squadra francese, considerando che in questa stagione è arrivata ottava in classifica e quindi esclusa dalle coppe europee.

