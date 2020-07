Daily Mail – Chelsea, obiettivo Havertz: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sicuri partenti

Nonostante l’apertura della prossima finestra di mercato sia ancora lontana, le varie squadre si stanno già muovendo per fare passi importanti. I nomi che circolano in ambito internazionale sono tanti, tra trattative in corso e affari già conclusi. Una società molto coinvolta in queste dinamiche è il Chelsea, che prevede in vista della prossima stagione una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues hanno messo nel mirino Kai Havertz e sarebbero disposti a cessioni importanti per portarlo a Londra.

Il calciatore tedesco ha una valutazione di 90 milioni di sterline e Frank Lampard ha deciso di ricavarli dalle uscite. Tra i partenti sicuri elencati dal quotidiano inglese, ci sono anche Emerson Palmieri e Mracos Alonso, due obiettivi dell’Inter. Sul primo nelle ultime ore sono circolate voci sempre più insistenti di un avvicinamento del club di Suning e le notizie che arrivano da Oltremanica danno dei segnali favorevoli a quelle indiscrezioni. Antonio Conte li conosce entrambi e spera di arrivare ad uno dei due per la prossima stagione.