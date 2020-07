Daily Mail – Mercato Inter, non solo Emerson Palmieri: a breve offerta per Giroud

Il mercato dell’Inter sta prendendo forma ed è entrato nel vivo con l’ufficialità del colpo Hakimi. I nerazzurri stanno puntando ad avere una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione, dove si dovrà ambire ad obiettivi importanti. Antonio Conte ha chiesto espressamente di alzare l’asticella della propria rosa e gli uomini di mercato della Benemata stanno lavorando per accontentarlo. Ecco perché nelle ultime ore si fa sempre più caldo l’asse Milano-Londra, con alcuni giocatori che piacciono molto al club nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Inter fa sul serio per Emerson Palmieri e Olivier Giroud. L’esterno sinistro è ormai l’obiettivo numero uno del tecnico leccese, che come priorità ha intenzione di sistemare le fasce del suo 3-5-2. L’attaccante, invece, a gennaio era stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra ed ora il club di Suning sembra intenzionata a rifarsi sotto. E’ prevista, infatti, a breve una nuova offerta per il centravanti classe ’86, che può essere così il tanto ricercato vice Lukaku.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!