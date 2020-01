Dal Brasile sono sicuri: “Gabigol e Flamengo mai stati così vicini”

Nonostante un’offerta ufficiale recapitata al giocatore da un club di Premier League, Gabigol è sempre più vicino alla permanenza al Flamengo. Il club campione del Brasile non ha mai mollato la presa ed ha sempre dimostrato la sua volontà di non lasciar andar via l’attaccante di proprietà dell’Inter.

Il sito brasiliano Globoesporte infatti è molto sicuro e secondo le ultime voci Gabigol e Flamengo non sono mai stati così vicini. E’ stato decisivo l’incontro tra il club ed il giocatore della settimana scorsa, che hanno dunque trovato l’accordo per la permanenza in Brasile del neo pallone d’oro sudamericano. E l’Inter? Il club nerazzurro sarebbe pronto ad incassare 16 milioni di euro per l’80% dei diritti del giocatore. L’offerta del Flamengo c’è, la tenevola dovrebbe dunque terminare nei prossimi giorni.



