Dal Portogallo – Inter, Maximiano si allontana: lo Sporting lavora al rinnovo

Lo Sporting Lisbona non vuole rischiare di perdere il suo numero uno, Luis Maximiano. Secondo quanto raccontato da O Jogo infatti, il giocatore sarebbe finito recentemente nel mirino sia dell’Inter che del Milan, al lavoro per ridisegnare i rispettivi reparti dei portieri per individuare i successori di Handanovic e Donnarumma.

Lo Sporting però, come raccontato dal portale portoghese, sarebbe al lavoro per estendere il contratto del portiere in modo da blindarlo ed allontanare lo spettro di una possibile cessione. Si attende l’incontro con il procuratore del giocatore, Miguel Pinho, in modo da provare a prolungare il rapporto del numero uno con il club di Lisbona. La società ha scelto di mettere sul piatto un nuovo accordo che preveda lo stipendio triplicato per Maximiano, estendendo il contratto di altri due anni rispetto all’attuale. Da non sottovalutare anche la clausola rescissoria che, di fatto, passerà dai 45 milioni attuali ai 60 da fissare insieme al giocatore. Questa la strategia dello Sporting Lisbona per provare a blindare Luis Maximiano: il portiere, inseguito in Italia, è pronto a rimettersi in gioco in Portogallo.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!