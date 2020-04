Dalla Francia – Concorrenza United su Milinkovic-Savic: Pogba possibile chiave

Il mercato non si ferma mai, come dimostrano le voci e le speculazioni che si rincorrono in questi periodi tanto turbolenti. L’Inter, che punta a centrocampisti di qualità e quantità, da tempo segue, senza aver ancora affondato il colpo, Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio ormai da tre stagioni sembra sempre sul punto di lasciare la capitale, ma, per volontà propria o semplicemente per le difficoltà nel trattare con Lotito, finisce sempre per restare in Serie A.

La lista di pretendenti, date le enormi qualità e la giovane età del ragazzo, è veramente importante. PSG, Real Madrid, Juventus e Inter stanno studiando piani più o meno concreti per riuscire nel’impresa di portarsi a casa un vero e proprio pezzo da novanta. Tuttavia, stando a quanto riportato da Foot Mercato, ora il Manchester United avrebbe intenzione di fare sul serio.

L’ipotesi concreta di perdere Paul Pogba infatti, avrebbe spinto la dirigenza del club inglese ad accelerare, anche perché il francese potrebbe finire proprio ad uno dei club che tanto vorrebbe anche Savic. Secondo alcune indiscrezioni, lo United avrebbe addirittura già avviato dei colloqui con la dirigenza della Lazio, per prendere una posizione di vantaggio e magari chiudere prima ancora dell’apertura ufficiale del mercato. Una mossa decisa quindi, volta ad anticipare tutta l’agguerrita concorrenza.

L’anno scorso Lotito rifiutò una cifra di quasi 110 milioni di euro, nonostante una stagione sotto le aspettative del ragazzo. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del calciatore, e sicuramente Marotta non mollerà facilmente la presa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!