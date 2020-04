Dalla Francia – Inter, attacco da sogno: Conte è pazzo di Aubameyang

Tutt’altro che una sorpresa il nome di Pierre-Emerick Aubameyang. Come raccontato in Francia da le10sport, l’attaccante dell’Arsenal sarebbe al centro delle riflessioni dell’Inter in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez. L’ex Milan, esploso prima in Germania con il Borussia Dortmund e poi in Inghilterra con i Gunners, rappresenta uno dei profili più interessanti per l’attacco interista anche, anzi soprattutto, grazie all’apprezzamento di Antonio Conte.

Il tecnico dell’Inter è pazzo di Aubameyang. Il centravanti è riuscito a conquistare l’allenatore che studia le possibili mosse per vederlo protagonista con i colori nerazzurri, ma come sottolineato da Calciomercato.it il giocatore resta al centro delle riflessioni tra la Beneamata ed il Barcellona, in un mix di rumors che coinvolge ancora il profilo di Lautaro. I blaugrana sembrerebbero aver mollato momentaneamente la presa per il Toro, ma Aubameyang resta nonostante tutto in cima alla lista dei desideri interisti. Talento ed esplosività per un attacco da Oscar: così l’attaccante dei Gunners ha conquistato gli apprezzamenti di Conte.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!