Dalla Francia – Napoli, ottimismo sul rinnovo di Mertens: Inter e PSG però sono ancora in corsa

I dubbi, gli interrogativi, la prima stretta di mano e poi la grande frenata. Tutte tappe di una trattativa che fatica a delineare quello che sarà il futuro di Dries Mertens con la maglia del Napoli. L’attaccante belga, al centro dei recenti rumors di mercato, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno ed avrà la possibilità di liberarsi a zero dagli azzurri. Il club di De Laurentiis però ha già avviato i discorsi relativi al prolungamento di contratto, incassando anche i sondaggi di Paris Saint-Germain ed Inter in merito al folletto dei partenopei, protagonista con i colori del Napoli.

Secondo quanto riportato in Francia da Le10Sport.com, Dries Mertens sceglierà di legarsi ancora ai colori del Napoli, scartando le ipotesi relative alle piste sorte in Italia ed all’estero. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ed alcuni malumori evidenziati nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport sembravano aver congelato la trattativa relativa al rinnovo di contratto con i partenopei ma, in realtà, dalla Francia filtrano indiscrezioni positive in merito ad una permanenza in azzurro. Paris Saint-Germain, Inter ed anche Chelsea monitorano la pista che porta al belga, ancora al centro di numerosi rumors di mercato.

