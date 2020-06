Dalla Francia – Sarr, futuro ancora incerto: Schalke 04 e Borussia Dortmund sfidano l’Inter

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione e guarda su più fronti. Ausilio e Marotta stanno cercando gli uomini giusti da regalare ad Antonio Conte, per avere una rosa più competitiva possibile, anche a livello numerico. L’interessamento dei nerazzurri per Malang Sarr è ormai noto. Il calciatore classe ’99 piace molto nell’ambiente della Beneamata, grazie alla sua duttilità che si sposerebbe perfettamente con la difesa a tre del tecnico pugliese.

Dalla Francia, tuttavia, le voci sul suo futuro sono ancora piuttosto incerte. Come riportato da le10sport.com, infatti, il calciatore francese non ha deciso ancora nulla sulla sua destinazione e rimangono sul tavolo varie ipotesi. Quella più gettonata è la pista tedesca, con Schalke 04 e Borussia Dortmund in pole position su tutte. Per l’Inter, infatti, non sembra essere lui il primo nome sulla lista di Conte e la possibilità di un suo futuro in Germania è sempre più concreta. L’unica certezza è che Sarr vuole cambiare aria e lo farà nella prossima finestra di mercato.

