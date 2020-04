Dalla Germania – Conte non è convinto: l’Inter allenta la presa per Kostic

Numeri importanti in questa stagione per l’ala sinistra dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic: in 40 partite infatti il serbo ha messo a segna 12 reti condite da 15 assist. Il suo futuro – si legge su Sport Bild – sembrava essere lontano dalla Germania con molti club interessati al profilo, tra cui l’Inter che già in estate aveva offerto 40 milioni di euro per portarlo a Milano.

Oggi però la permanenza di Kostic all’Eintracht sembra molto più probabile: Antonio Conte non è convinto dell’ala serba e non è più uno degli obiettivi primari per la fascia. La dirigenza nerazzurra ha già dimostrato di essere in linea con il tecnico salentino ed ha allentato la presa sul giocatore, favorendo la pista – per il momento – Marcos Alonso del Chelsea.



