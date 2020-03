Dalla Germania – Il Bayern cambia idea per Perisic: Marotta può sorridere

Arrivano buone notizie per l’Inter e per le sue casse dalla Germania: secondo il quotidiano Kicker infatti, il Bayern Monaco avrebbe cambiato idea sul riscatto di Ivan Perisic. Il croato, che ha subito una frattura alla caviglia, è ai box da qualche tempo ed il suo infortunio ha messo a serio rischio il suo acquisto la prossima estate.

Come riportano però in Germania il club tedesco starebbe avendo qualche difficoltà con il Manchester City per Leroy Sane la duttilità dell’ex Inter piace al tecnico Flick per far rifiatare sia Coman che Gnabry. Beppe Marotta può dunque sorridere: la situazione sta girando a suo favore con il Bayern pronto a pagare i 20 milioni del riscatto.



