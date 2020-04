Dalla Premier League accelerano per Tolisso: Arsenal e United insidiano l’Inter

Premier League in pole position per Corentin Tolisso. Secondo quanto riportato infatti dal portale Football London, Arsenal e Manchester United sarebbero pronte ad approfittare di una eventuale partenza del francese dal Bayern Monaco, alla ricerca di una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga. Nelle ultime settimane anche l’Inter ha scelto di muoversi per il giocatore, scontento per la sua avventura in Germania.

Già nel 2017 le big della Premier League avevano scelto di muoversi per il giocatore, il tutto prima dell’accordo con il Bayern Monaco. In estate però sia i Gunners che i Red Devils sembrano pronte a tornare in corsa per il centrocampista, inseguito ma a distanza anche dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Max Bielefeld, giornalista di Sky Germany, il giocatore sarebbe molto scontento in merito alla sua situazione con i bavaresi ed avrebbe già espresso la volontà di partire. Il club tedesco è pronto a dargli il via libera e le quotazioni relative ad un suo addio al Bayern in estate sembrano abbassarsi.

Anche l’Inter in corsa per Corentin Tolisso, tentato dalla Premier League ma pronto senza dubbio a lasciare i bavaresi allenati da Flick.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!