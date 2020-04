Dalla Spagna allontanano Lautaro dal Barcellona: “La priorità adesso è Neymar”

Questione di priorità. Il Barcellona segue con interesse sia Lautaro Martinez che Neymar, pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. L’attaccante dell’Inter è finito nel mirino dei blaugrana ormai già da mesi ed è riuscito a conquistare anche il placet di Messi, già pronto ad accoglierlo al Camp Nou. A complicare i piani dei catalani però ci ha pensato l’emergenza legata al Coronavirus, pronta a ribaltare i progetti del prossimo mercato. Due colpi nel mirino ma un solo nome in cima alla lista della spesa: quello del brasiliano del PSG, in pole position rispetto al Toro.

Il quotidiano spagnolo AS ha tracciato nelle ultime ore il disegno del prossimo mercato del Barcellona. Priorità assoluta a Neymar anche se, in realtà, le possibilità economiche dei club europei verranno totalmente rivoluzionata dall’allarme Coronavirus. Poche chances di aggiudicarsi dei veri e propri colpi di mercato per i catalani, con il brasiliano sempre al centro dei pensieri di Messi e compagni. Scivola tra le preferenze del Barcellona il nome di Lautaro Martinez, inaccessibile per cartellino e dinamiche di mercato.

