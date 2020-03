Dalla Spagna – Anche il Valencia si aggiunge alla corsa per Diego Godin

L’esperienza di Diego Godin all’Inter può essere già terminata: l’ex Atletico Madrid è arrivato a Milano in estate a parametro zero ma le sue prestazioni non hanno convinto a pieno la società e neanche Antonio Conte, tanto da preferirgli in più di un’occasione Alessandro Bastoni.

Godin è seguito da molti top club europei, sia in Inghilterra che in Spagna. Le ultime voci di mercato lo vedevano conteso tra il Tottenham di José Mourinho ed il Manchester United ma ora – secondo Mundo Deportivo – anche il Valencia si è iscritto alla corsa portare Lo Sceriffo nuovamente in Spagna dopo l’esperienza con i Colchoneros. Nonostante un ingaggio alto il club del tecnico Celades ci proverà.



