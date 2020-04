Dalla Spagna – Arthur ha le idee chiare: non lascerà il Barcellona

L’asse Milano-Barcellona si è fatto molto caldo nelle ultime settimane soprattutto per le insistenti voci su Lautaro Martinez. Il club blaugrana ha infatti messo nel mirino l’attaccante argentino da tempo ma l’Inter non ha intenzione di fare sconti: c’è la clausola da 111 milioni da versare in un’unica soluzione. Il Barcellona ha proposto varie contropartite ma i nerazzurri hanno subito rifiutato.

Tra i nomi proposti non c’era quello di Arthur: il centrocampista brasiliano è un profilo che piace molto ad Antonio Conte ed alla dirigenza. Il Barcellona – dopo un muro iniziale – hanno poi mollato la presa ma ora – secondo Esporte Interativo – la porta si è di nuovo chiusa. Arthur infatti avrebbe fatto sapere di non aver alcuna intenzione di lasciare la Catalogna e dunque il suo futuro sarà ancora in maglia blaugrana.



