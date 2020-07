Dalla Spagna – Il Barcellona ha un asso nella manica per Lautaro: oltre a Junior Firpo, si (ri)pensa a Rafinha!

L’Inter è alle prese ormai da mesi con il tormentone Lautaro Martinez. Il calciatore, che aveva una clausola di 111 milioni di euro, è stato accostato spesso al Barcellona, pretendente numero uno per l’attaccante. Clausola a parte, l’interesse del club blaugrana è sempre vivo ed è testimoniato da praticamente tutti i giornali sportivi. La squadra spagnola sta studiando l’offerta giusta da presentare in viale della Liberazione e potrebbe includere delle contropartite tecniche per abbassare le richieste economiche.

Stando a quanto riportato da ara.cat, il club allenato da Setién avrebbe in mente un asso nella manica che può far molto comodo ai nerazzurri. Si tratta di Rafinha, vecchia conoscenza che a Milano che è rimasto nel cuore dei tifosi. Nonostante i soli sei mesi passati all’Inter, del brasiliano è rimasto un ricordo indelebile ed ora potrebbe essere la chiave nella trattativa. Reduce da un anno di prestito al Celta Vigo, il valore del suo cartellino si aggira sui 16 milioni di euro, che sommati a quello di Junior Firpo faciliterebbero i discorsi legati a Lautaro Martinez.

