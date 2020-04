Dalla Spagna – Inter, a centrocampo torna di moda il profilo di William Carvalho

Già qualche stagione fa William Carvalho era stato accostato all’Inter, anche se le alte richieste dello Sporting Lisbona spinsero poi i nerazzurri a mollare il colpo. Il centrocampista finì poi per accasarsi in Spagna, al Betis Siviglia, dove però non è esploso definitivamente come ci si poteva aspettare. Ora, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe però esserci un ritorno di fiamma.

Pare infatti che il calciatore possa cambiare aria a fine stagione, essendo in cerca di nuove esperienze e, se possibile, possibilità concrete di vittoria. Secondo la stampa spagnola sul ragazzo ci sarebbero Monaco, Leicester e, appunto, Inter. Antonio Conte cerca un centrocampista che possa dare quantità e dotato di un fisico dirompente, dato che Sensi, Barella, Eriksen e Brozovic non sono proprio statuari. Ecco quindi spiegato il possibile interesse per William Carvalho, anche se sicuramente non è il primo nome sulla lista di Marotta. Tuttavia potrebbe essere una soluzione, a cifre relativamente contenute, su cui poter fare affidamento.

