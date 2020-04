Dalla Spagna – Inter, David nel mirino: 15 milioni al Gent se parte Lautaro

Si amplia il ventaglio di possibilità in vista di un addio di Lautaro Martinez, cercato dal Barcellona ma con meno pressione rispetto ai giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i nerazzurri avrebbero avviato dei contatti con il Gent per l’attaccante canadese Jonathan David. Altro nome da aggiungere alla lista delle alternative interiste nel caso in cui il Toro dovesse lasciare Milano per sposare il progetto del Barcellona.

Senso del gol e velocità le armi migliori di Jonathan David, 20enne e già finito nel mirino della Beneamata. Per la cessione, il Gent prima dell’emergenza chiedeva almeno 25 milioni di euro ma oggi, con il mercato pronto a rivoluzionarsi post Coronavirus, il prezzo potrebbe scendere fino ai 15 milioni. Un nuovo profilo da aggiungere alla lista di Marotta per il reparto avanzato anche se, al momento, Lautaro Martinez sembra più lontano dal Camp Nou rispetto alle ultime settimane. In caso di matrimonio con il Barcellona, però, l’Inter ha scelto di cautelarsi puntando anche su David.

