Dalla Spagna – Neymar ruba la scena a Lautaro: l’ossessione del Barcellona può aiutare l’Inter

Una vera e propria ossessione che rischia di rubare gli occhi ed anche gli sforzi economici destinati a Lautaro Martinez. Il Barcellona non molla la presa su Neymar, anzi raddoppia la sua volontà di accelerare per assicurarsi il talento brasiliano. A raccontarlo è il quotidiano spagnolo Sport che avvicina nuovamente l’attaccante del Paris Saint-Germain ai colori blaugrana, spostando in secondo piano il Toro nonostante le settimane di pressing nei confronti dell’Inter.

Neymar ha chiuso definitivamente la porta al PSG in vista di un possibile futuro in Francia, seppur da protagonista. Il brasiliano ed i vertici del club parigino vivono una spaccatura che rischia di compromettersi ulteriormente con la riduzione degli stipendi stilata dal club. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno in videocall, ma il Barcellona sembra sempre più convinto nel voler accelerare per il brasiliano.

Sul piatto però l’unica pedina che può stuzzicare i piani di mercato del PSG è Griezmann, in una politica di scambi che costringerà i blaugrana ai salti mortali sia per Neymar che per Lautaro. In particolare, l’Inter ha già risposto picche alla volontà dei catalani di raggiungere i 111 milioni di euro attraverso le contropartite ed ora, con l’ossessione che abbraccia il brasiliano, i piani di mercato rischiano di annebbiarsi ulteriormente. Un toccasana per i nerazzurri, pressati costantemente dal Barcellona per l’assalto al Toro.

