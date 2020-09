Dalla Turchia – Il Galatasaray piomba su Nainggolan: pronta un’offerta all’Inter

Il mercato dell’Inter deve passare dalle cessioni. Una di queste potrebbe essere quella di Radja Nainggolan, il cui futuro resta al momento un tabù. Il centrocampista belga è rientrato a Milano dopo il prestito al Cagliari e ha ancora un contratto di due anni, ma potrebbe essere solo un ritorno di passaggio.

Dalla Turchia arrivano novità in questo senso. Secondo fanatik.com, infatti, il Ninja sarebbe entrato nel mirino del Galatasaray. Il club turco gode di ottimi rapporti con l’Inter dopo il trasferimento di Nagotomo ed ora vorrebbe prendere in prestito il centrocampista nerazzurro. Secondo il sito turco, la squadra allenata da Terim starebbe pensando ad un’offerta di un milione di euro al club di Suning e ad un contratto da 2,5 milioni per una stagione al calciatore.

