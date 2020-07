Dalla Turchia – Il Trabzonspor mette nel mirino Valentino Lazaro: contatti avviati con l’Inter

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo con l’ufficialità del colpo Hakimi, che sarà il titolare nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il suo arrivo, tanto atteso da tutti i tifosi interisti, inevitabilmente sacrificherà alcuni giocatori, che dalla prossima stagione potrebbero non far parte più del progetto nerazzurro. Dalla Turchia, infatti, arrivano voci di mercato che riguardano Valentino Lazaro, attualmente in prestito in Inghilterra al Newcastle United.

Secondo quanto riportato da karadenizgazete.com, il calciatore austriaco avrebbe già avviato i contatti con il Trabzonspor. Il club turco sembra fare sul serio per l’esterno di proprietà dell’Inter, che in vista del prossimo anno potrebbe risultare tra i partenti della rosa del tecnico leccese. Nella sua parentesi inglese, l’austriaco ha totalizzato 11 presenze e un gol. I nerazzurri lo acquistarono dall’Hertha Berlino per 22 milioni euro più bonus ed ora il suo futuro potrebbe essere in Turchia.

