Dall’Inghilterra – Aubameyang-Arsenal, è fumata nera. L’Inter si inserisce e ci prova, Conte…

Adesso è davvero agli sgoccioli l’esperienza di Pierre-Emerick Aubameyang con la maglia dell’Arsenal. L’attaccante ex Borussia Dortmund è in scadenza di contratto nel 2021 ed ha più volte fatto sapere di voler cambiare aria. L’Inter ha subito dimostrato un forte interesse per il gabonese, soprattutto se dovesse perdere Lautaro ma non solo.

Antonio Conte – riporta in esclusiva l’Express – ha scelto lui come rinforzo per l’attacco e Aubameyang è pronto a sentire quello che avrà da dire. L’ingaggio resta altissimo e non alla portata dei nerazzurri che però sono convinti – si legge – di convincere il calciatore. Il costo è di circa 56 milioni di sterline ma la situazione contrattuale gioca a fare di Marotta. Le negoziazioni con l’Arsenal per il rinnovo sono terminate ed hanno portato ad una fumata nera. I Gunners si sono resi all’idea di venderlo: meglio ora che non guadagnare nulla la prossima estate. L’Inter c’è e si fa sentire.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!