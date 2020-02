Dall’Inghilterra – Cancelo in uscita, l’Inter ci pensa. Il City chiede Lautaro!

Lautaro Martinez è diventato l’oggetto del desiderio di tanti top club europei. Se prima era solo il Barcellona ad aver messo gli occhi sull’attaccante, ora Il Toro è davvero entrato nel mirino di mezza Europa. L’Inter non vuole assolutamente cederlo data la grande crescita che ha dimostrato quest’anno, ed in estate dovrà erigere bello solido.

Come riporta The Sun infatti, Lautaro sarebbe entrato nel mirino del Manchester City per sostituire Sergio Aguero. Pep Guardiola infatti ha individuato lui come prossimo attaccante della sua squadra e l’argentino può entrare nell’affare che riporterebbe Joao Cancelo a Milano. Il laterale portoghese è infatti dato in uscita dopo la stagione decisamente negativa con la maglia del City e l’Inter vorrebbe provarci per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

La valutazione del giocatore è però di 50 milioni, cifra che i nerazzurri ritengono troppo alta: ecco che dunque il City è pronto a voler inserire nella trattativa Lautaro Martinez.



