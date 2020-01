Dall’Inghilterra – Decisivo l’incontro Inter-Schoots: Eriksen ad un passo dall’Inter!

Giorni intensi per il mercato dell’Inter: Marotta ed Ausilio sono al lavoro su molti fronti per consegnare i rinforzi prima possibile ad Antonio Conte. L’ex ct ha dimostrato tutto il suo valore ed i nerazzurri hanno infatti chiuso il girone di andata a 46 punti (2 in meno della Juventus).

Il club vuole dunque fare sul serio e nelle scorse ore si è fatto un passo avanti importante sul fronte Christian Eriksen. Il danese – che lascerà il Tottenham a zero a giugno – sembra essere convinto della destinazione, soprattutto per l’ingaggio: come riporta The Times infatti l’Inter ha messo sul piatto 10 milioni di euro per convincere il centrocampista. Decisivo l’incontro di ieri con l’agente Schoots.

I nerazzurri si aspettano quindi il ritorno in Italia del procuratore per chiudere definitivamente la partita: in Inghilterra sono sicuri, Eriksen è ad un passo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!