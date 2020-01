Dall’Inghilterra – Fissate per domani le visite mediche per Lazaro con il Newcastle

E’ durata decisamente poco l’esperienza con la maglia dell’Inter per l’esterno austriaco Valentino Lazaro. L’ex Herta Berlino non ha impressionato l’ambiente in questi 6 mesi a Milano, nonostante sia stato uno dei primi nomi fatti da Antonio Conte per la fascia destra. Sono solo 11 infatti le presenze del giocatore in questa metà di stagione ed ora è pronto per una nuova avventura in Inghilterra.

Oggi infatti Lazaro e l’Inter hanno trovato l’accordo con il Newcastle per il trasferimento del calciatore dopo l’interesse del Lipsia. Secondo Sky Sports UK domani Lazaro svolgerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore alla corte di Steve Bruce. L’austriaco passerà in prestito con diritto di riscatto.



