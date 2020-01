Dall’Inghilterra – Il Chelsea ci prova per Cavani per sostituire Giroud

Una girandola di attaccanti in questo mercato di gennaio: Olivier Giroud è pronto a lasciare il Chelsea per trasferirsi all’Inter come vice Lukaku, Antonio Conte lo ha già allenato e sarebbe il rinforzo perfetto per l’attacco in attesa dell’uscita di Matteo Politano.

L’accordo tra i due club sembra già essersi soprattutto in virtù del fatto che i Blues – riporta The Sun – sono pronti a presentare un’offerta al Paris Saint Germain per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano andrà in scadenza il prossimo giugno ma il club londinese vuole anticipare la concorrenza e portarlo a Londra già a gennaio. L’addio di Cavani aprirebbe ad un altro scenario di mercato in chiave nerazzurra legata aMauro Icardi. L’ex interista prenderà il posto del Matador con il PSG dunque pronto a riscattarlo.



