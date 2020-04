Dall’Inghilterra – Il Liverpool fa sul serio per Werner: pronti i 60 milioni della clausola

27 gol e 12 assist in 36 presenze con la maglia del Lipsia e soli 24 anni: Timo Werner è uno degli attaccanti top a livello europeo in questo momento e non ci meraviglia il fatto che si trovi nella lista di molti club importanti. L’Inter ha messo da un po’ gli occhi su di lui, soprattutto dopo le voci insistenti dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez.

L’attaccante tedesco ha una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro da esercitare entro il 15 giugno prossimo: il prezzo del cartellino non è affatto proibitivo e dunque anche i nerazzurri ci stanno pensando. Come riporta Sky Sports UK però il Liverpool di Klopp ha già pronti i 60 milioni e portare Werner in Inghilterra. I Reds passano quindi in vantaggio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!