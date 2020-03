Dall’Inghilterra – Inter e Milan sul giovane francese N’Dicka: la concorrenza è altissima

Spunta un nome nuovo per il reparto difensivo dell’Inter: si tratta del giovane difensore francese dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka. Classe 1999 e dunque soli 20 anni, N’Dicka è seguito praticamente da mezza Europa e dunque sia i nerazzurri che il Milan (l’altra squadra di Serie A interessata) avranno vita difficile.

Come riporta Sky Sports UK infatti, sul giovane difensore si sono mossi club di tutti i campionati continentali: Valencia, Siviglia, Liverpool ed Arsenal su tutti. Con 15 presenze collezionate in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht, N’Dicka ha attirato su di sé tutti gli occhi: ci sarà da capire – spiega la redazione britannica – come e quando partirà il mercato estivo.



