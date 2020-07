Dall’Inghilterra – Inter, Manchester City pensa a Skriniar: Aguero possibile pedina di scambio

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo dopo l’ufficialità di Hakimi, che regala ad Antonio Conte una vera e propria freccia per la sua fascia destra. Tuttavia sembra essere solo l’inizio di un’estate davvero focosa, con nomi che circolano da ogni parte del mondo e vengono accostati ai nerazzurri. Dall’Inghilterra, ad esempio, arriva un’indiscrezione clamorosa che vedrebbe Inter e Manchester City coinvolti in uno scambio di mercato.

Secondo quanto riportato da The Indipendent, il club di Guardiola avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar e sarebbe pronta a mettere sul piatto il Kun Aguero. I Citizens starebbero pensando di rinnovare il reparto difensivo in vista della prossima stagione e lo slovacco sarebbe il primo nome in cima alla lista del tecnico spagnolo. L’attaccante argentino ha fatto molto bene nelle ultime stagioni in Inghilterra e secondo il quotidiano inglese ora potrebbe essere il nuovo centravanti che cerca Antonio Conte.

