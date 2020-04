Dall’Inghilterra – L’Arsenal fissa il prezzo per Aubameyang: servono 30 milioni per il cartellino

Normalmente il prezzo di mercato di Pierre-Emerick Aubameyang si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni. Le trattative per il rinnovo di contratto con l’Arsenal non sono andate a buon fine e dunque il suo futuro appare segnato. Perciò nel North London si sarebbero già rassegnati a veder partire il giocatore, che vorrebbe cambiare aria. Potrebbero bastare 30 milioni, e Arteta vedrebbe partire Aubameyang per altri lidi. Per l’attaccante si è parlato anche di Inter, nella remota possibilità di una partenza di Lautaro Martinez.

Inoltre, secondo quanto riporta il Sun, l’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, avrebbe ricevuto ordine di cercare giocatori a prezzi moderati anche per l’emergenza in corso. Piuttosto che perdere altri milioni, dall’alto avrebbero deciso di vedere partire il giocatore, in scadenza tra un anno, anche per la metà del prezzo d’acquisto. Un obiettivo dell’Arsenal per la stagione a venire potrebbe essere Willian. Il giocatore brasiliano si libererà dal Chelsea quest’estate e potrebbe quindi approdare in qualsiasi squadra a titolo gratuito.



