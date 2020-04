Dall’Inghilterra – L’Inter studia il colpo Kean: 29 milioni sul piatto per convincere l’Everton

L’Inter studia il colpo Moise Kean in vista della prossima estate. Come raccontato dall’Inghilterra, i nerazzurri sarebbero pronti a presentare un’offerta per l’attaccante dell’Everton, arrivato in Premier League la scorsa estate senza riuscire a ritagliarsi un ruolo di protagonista nel club di Liverpool.

Secondo quanto riportato infatti da Express, i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 25 milioni di sterline – circa 29 milioni di euro – per tentare l’acquisto dell’attaccante azzurro, accostato all’Inter nelle scorse ore come possibile sostituto di Lautaro Martinez in caso di partenza del Toro. La Beneamata lavora per ridisegnare il suo reparto avanzato e, dopo aver messo gli occhi su Mertens e Giroud, entrambi raggiungibili a costo zero, potrebbe scegliere di accelerare per l’ex Juventus Moise Kean, l’ideale per gli schemi offensivi di Antonio Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!