Dall’Inghilterra – United non convinto di Sanchez: non tornerà a Manchester in estate

Alexis Sanchez sembra pian piano ritrovare la forma dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a rimanere ai box per tre mesi: l’attaccante cileno ha giocato due ottime partite contro Udinese e Milan ed è risultato decisivo in entrambe, sopratutto nella prima. L’ex Manchester United vuole dimostrare di essere ancora un calciatore da top club europeo e l’Inter vuole dargli fiducia.

Come riportato dal Manchester Evening News però, il cileno difficilmente tornerà ai Red Devils in estate. Secondo fonti vicine alla società infatti Sanchez sarà venduto a giugno nonostante le parole recenti del tecnico Solskjaer che premevano per un suo rientro. I nerazzurri avranno la possibilità di confermarlo a fine stagione ma le voci di Dries Mertens fanno presagire tutt’altra strategia per l’Inter.

Antonio Conte intanto si gode il suo attaccante e spera di averlo al 100% fino alla fine della stagione per tentare l’attacco alla Juventus.



