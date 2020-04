Dall’Inghilterra – Willian, Inter in corsa ma l’Arsenal accelera per sostituire Aubameyang

Intrecci di mercato decisamente particolari in Inghilterra che, di riflesso, coinvolgono anche l’Inter. Secondo quanto riportato da The Sun, l‘Arsenal avrebbe infatti messo gli occhi su Willian, in uscita dal Chelsea e considerato come possibile sostituto del partente Aubameyang. L’attaccante sembra destinato a lasciare il club di Arteta visto l’ultimo anno di contratto ed ha già rifiutato le proposte di rinnovo così come il brasiliano che non ha intenzione di prolungare il suo accordo con la squadra allenata da Lampard.

Il tabloid inglese inserisce anche l’Inter tra le pretendenti di Willian, in corsa insieme al Liverpool per il giocatore. A spegnere però le luci di un possibile sbarco in Italia del giocatore ci ha pensato l’Arsenal che ha messo gli occhi sul brasiliano ed è pronto a farsi avanti per rimpiazzare il partente Aubameyang. Nerazzurri alla finestra su entrambi i fronti, con gli intrecci di mercato tra Premier League e Serie A che, dopo la scorsa estate, si preannunciano di nuovo caldissimi.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!