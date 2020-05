Duello tra nerazzurre per De Ketelaere: il talento belga nel mirino di Atalanta ed Inter

Si innesta un duello di mercato tra le due nerazzurre in Serie A: Atalanta ed Inter, infatti, come riportato da Mondo Primavera, sarebbero sulle tracce di Charles De Ketelaere, talento classe 2001 del Club Bruges. Il belga, che ha già debuttato in Champions League, vanta 26 presenze in prima squadra.

La notizia, riportata da L’Eco di Bergamo e da Voetbalprimeur, in Belgio, pare porre in vantaggio i bergamaschi, che potrebbero assicurarsi le prestazioni del giocatore per poi farlo maturare in prestito; da non sottovalutare, però, il pressing della Beneamata, che in passato ha acquistato svariati elementi dal campionato belga, come Emmers e Vanheusden. Il valore di mercato del giocatore, al momento, varia attorno agli 8 milioni di euro.

