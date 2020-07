TS – I dettagli dell’operazione Allan: spunta anche l’ipotesi scambio con Vecino

Il calciomercato dell’Inter si baserà principalmente, perlomeno nelle prime settimane di trattative, sulla ricerca di un nuovo centrocampista, che sappia dare muscoli, sostanza e spirito di sacrificio alla causa nerazzurra. L’identikit voluto da Conte è stato tracciato, ma ora bisogna trovare un nome: l’ultimo in ordine temporale è quello di Allan, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Il quotidiano torinese, inoltre, svela quelli che potrebbero essere i dettagli per l’operazione Allan-Inter. Il brasiliano è stato già vicino alla cessione nel gennaio 2019, quando era ad un passo dal PSG, e successivamente al caos societario creatosi dopo aver deciso di disertare il ritiro, con Ancelotti ancora sulla panchina partenopea. Ora, l’ex Udinese è nuovamente vicino alla partenza.

Aurelio De Laurentiis è disposto a dire addio al suo numero 5, ma chiede almeno 35 milioni per il 29enne. Un’ulteriore opzione, invece, sarebbe quella di uno scambio (con conguaglio economico a favore del Napoli) con Vecino, sulla lista dei partenti in casa Inter; per quanto riguarda l’ingaggio, infine, Allan percepisce circa due milioni a stagione: una cifra sostenibile per le casse dei nerazzurri.

