Di Marzio: “Messi? Nessuna apertura dall’Inter. Il City non è interessato, il PSG…”

La telenovela di mercato legata ad un papabile addio di Lionel Messi al Barcellona continua imperterrita, anche e soprattutto dopo il confronto avvenuto tra il fuoriclasse blaugrana ed il nuovo allenatore dei catalani, Ronald Koeman. Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha delineato la situazione Messi, sottolineando anche il ruolo ricoperto dall’Inter.

Ecco, dunque, le parole di Di Marzio: “L’incontro c’è stato: Koeman lo vuole ed il Barcellona non può permettersi di lasciarlo andare. L’Inter, al momento, non ha aperto all’ipotesi Messi e non c’è apertura verso questa trattativa. Non ci sono riscontri di ottimismo, non risultano operazioni in questo senso. Per il Paris Saint-Germain può essere un’operazione più fattibile, mentre il Manchester City non è interessato. Il mio punto di vista è che rimarrà al Barcellona, vuole essere coccolato”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<