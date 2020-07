Di Marzio – Inter, scelto il vice Handanovic: dalla prossima stagione sarà Radu il secondo portiere

Il mercato infiamma sempre le pagine dei giornali, soprattutto quando vengono coinvolti nomi di un certo rilievo. In casa Inter ci sono varie questioni da risolvere in vista della prossima stagione e Marotta sta lavorando duramente per regalare ad Antonio Conte una rosa che possa puntare ad obiettivi ambiziosi. Una richiesta chiara del tecnico nerazzurro è quella di un vice Handanovic affidabile e in questo senso arrivano novità molto importanti.

Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe fatto la sua scelta: sarà Radu il secondo portiere dalla prossima stagione. Il rumeno classe ’97, attualmente al Genoa, ha totalizzato 50 presenze in Serie A e ha convinto tutti nell’ambiente della Beneamata. Con lui si guadagnerebbe anche un posto in più nella lista della Champions League, essendo cresciuto nel settore giovanile del club milanese.

Abbandonata quindi la pista che portava a Juan Musso. La richiesta di 25 milioni di euro da parte dell’Udinese è considerata troppo alta e si è preferito optare per una soluzione già in casa. Radu sarà il secondo portiere, precedendo Padelli nelle gerarchie di Antonio Conte.

