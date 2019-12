Di Marzio: “Obiettivo centrocampista ed esterno. Mertens? Ora c’è il Borussia”

Il nome di Dejan Kulusevski è sempre quello più caldo al momento per il mercato dell’Inter. Il talento svedese ha incantato mezza Serie A ed i nerazzurri stanno facendo di tutto per assicurarsi le sue prestazioni.

Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto un po’ il punto sulla trattativa Kulusevski ma non solo: “Sono due gli obiettivi primari: un centrocampista ed un esterno sinistro. Il primo sarebbe sempre Kulusevski ma il Parma nelle ultime ore ha ribadito che a prescindere di come andrà l’ultima giornata non si priverà del giocatore. E’ in prestito e se ne parla per giugno. Due pomeriggi fa si sono incontrati Inter ed Atalanta per darsi la mano, visti i rapporti tra Zhang e Percassi. L’obiettivo era stringersi la mano per giugno sulla base di 35 milioni più bonus ed il club bergamasco non era molto convinto. I nerazzurri restano i favoriti ma Paratici per la Juventus cercherà di inserirsi. Inter-Juve è un duello che andrà per le lunghe”.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un interessamento dell’Inter per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, che però potrebbe lasciare l’Italia già a gennaio: “Mertens ha un’offerta dal Borussia Dortmund per l’infortunio di Alcacer. Lui non è convinto di giocare con un’altra squadra italiana e quindi l’idea in Germania lo stuzzica. Amrabat? C’è accordo Verona-Napoli ma l’Inter si sta inserendo”.

