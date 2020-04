Di Marzio: “Werner lascerà sicuramente il Lipsia, contatti con Inter e Juve”. Il Liverpool lo molla?

L’osservazione sul fatto che la concorrenza per Timo Werner sarebbe altissima la saltiamo a piedi pari, perché è perfettamente nell’ordine delle cose: è comprensibilissimo, cioè, che un elemento come il 24enne del Lipsia – autore di 21 gol in 25 partite di Bundesliga in questa stagione, e 27 gol in 36 partite ufficiali – sia voluto da tutti i principali club europei. Con un rinvio, almeno per ora, sulla questione economica: perché l’effetto del rullo compressore del coronavirus sui prezzi del calciomercato è ancora da valutare nella sua completezza, al netto delle stime che pure in queste settimane vanno eseguendosi.

Frattanto, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione di mercato del calciatore che – tra le altre – è stato accostato anche all’Inter. Con una certezza: comunque vada, non rimarrà al Lipsia: “So che Timo Werner lascerà sicuramente il Lipsia e i suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione per lui – spiega infatti Di Marzio – Stanno parlando con Juventus e Inter, probabilmente anche con il Liverpool perché l’interesse è datato. Ma non so se sia il giocatore giusto per i Reds che in questo momento in attacco hanno Firmino, Salah e Mané”.

