Due certezze e tanto mercato: il punto sull’attacco dell’Inter

La prossima sessione di calciomercato sarà intensa nonostante la crisi già annunciata per l’emergenza Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. L’Inter è sempre una delle più attive, soprattutto dopo aver avviato un progetto per tornare ad alzare un trofeo che manca dal 2011. Il reparto che potrebbe subire più variazioni – si legge su La Gazzetta dello Sport – è l’attacco.

Assodato l’addio di Alexis Sanchez (farà ritorno a Manchester), sono tre gli attaccanti a disposizione di Antonio Conte la prossima stagione: Lukaku, Esposito e Lautaro. Se i primi due sono certezze – nonostante la possibilità per Seba di andare in prestito – il Toro è invece al centro di molte voci di mercato. L’Inter ha già ribadito la sua posizione: Lautaro non si muove, ma la sua permanenza è comunque meno certa rispetto a quella del gemello del gol belga.

I nomi in entrata sono quelli di Aubameyang, Jovic, Werner ed il parametro zero Mertens. L’attaccante del Napoli è ora un obiettivo più che concreto da prendere gratis, andando a formare un terzetto di assoluto livello. Per gli altri ci sarà da valutare la posizione dei due “big” in prestito: Mauro Icardi ed Ivan Perisic. In caso di cessione definitiva dei due l’Inter avrà a disposizione un gruzzoletto niente male da poter reinvestire e potrà regalare a Conte un reparto d’attacco di assoluto livello per competere in Italia ed in Europa.



