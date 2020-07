CdS – Dzeko in uscita? Fonseca apre all’addio del centravanti, ma ad una condizione…

Ormai non è più una novità, fin dalla scorsa sessione di calciomercato estiva: Edin Dzeko è un obiettivo concreto per l’Inter di Antonio Conte. Le speranze di poterlo vedere in nerazzurro, nonostante il prolungamento di contratto firmato lo scorso anno con i capitolini, non si sono però ridotte; inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il tecnico giallorosso Fonseca sembra aver dato l’ok all’operazione.

L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, infatti, avrebbe dato il benestare all’addio del cigno di Sarajevo, ma ad una condizione; per far partire il bosniaco, serve un sostituto all’altezza, anche in termini realizzativi: nonostante il suo rendimento non sia stato sotto i riflettori per tutta la durata del campionato, l’ex Manchester City ha comunque trovato la via del gol in Serie A in 15 occasioni, a -1 dalle 16 marcature di due anni fa. Irrangiungibile, ovviamente, il rendimento 2016/2017, con 29 gol in campionato.

L’Inter continua a tenere gli occhi fissi su Edin Dzeko, ora che da Roma non sembra più così incedibile: Fonseca ha dato l’ok, Conte potrebbe gongolare.

