GdS – Eder, ritorno in Italia? In tre sull’ex Inter, tra cui la Sampdoria

Aveva conquistato la Milano nerazzurra grazie allo spirito di sacrificio dimostrato per l’Inter, ma non solo: in molti ricordano le sue prestazioni ad Euro 2016, quando Antonio Conte aveva affidato le chiavi del reparto offensivo a lui ed a Pellè. Ora, l’italo-brasiliano Eder potrebbe tornare in Italia, dopo un paio di stagioni passate in Cina, al Jiangsu Suning: lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Su di lui ci sarebbero addirittura tre squadre. La prima è il Bologna, già sulle sue tracce a giugno, quando il campionato cinese era alle porte; ora, con la stagione in Estremo Oriente che va verso la conclusione, Suning potrebbe concedergli un ritorno in Serie A, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Sulle sue tracce non solo i felsinei, però.

Nelle ultime settimane, infatti, Iachini avrebbe manifestato il suo interesse per l’ex Frosinone ed Empoli, al quale vorrebbe affidare un ruolo importante nell’attacco della Fiorentina; allo stesso modo, anche a Claudio Ranieri non dispiacerebbe rivederlo con la maglia blucerchiata. L’unico nodo, al momento, sembra l’ingaggio faraonico da 8 milioni annui: per tornare in Italia, però, Eder sembra disposto ad un notevole ridimensionamento del proprio stipendio.

