Edicola – CorSport: “L’Inter apre a Tonali”. Dopo le parole di Ausilio, nerazzurri pronti ad accelerare col Brescia

Piero Ausilio, di Sandro Tonali, ha detto: “Ha le qualità per venire da noi”. Ma ha anche detto, sempre di Tonali, che occorre valutare quella che sarà la richiesta economica del Brescia di Cellino, oltre a quella che è già la situazione nel centrocampo dell’Inter, vista la presenza di profili come Brozovic, Barella, Sensi ed Eriksen che potrebbero rendere difficili eventuali nuovi inserimenti. Certo è che il centrocampista italiano, classe 2000, è un profilo che la prossima estate andrà a ruba: e l’Inter non vuole mancare.

L’edizione del Corriere dello Sport in edicola il 30 maggio non mancherà di farlo notare, con uno strillo in taglio alto che recita: “L’Inter apre a Tonali”. E che l’interesse dei nerazzurri per il talento delle Rondinelle fosse cosa concreta era risaputo: ma il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, ora, preme sull’acceleratore per questa pista: secondo il Corriere dello Sport, infatti, ora “inizia l’assalto al talento del Brescia”. Nel frattempo, Ausilio, nell’intervista a Sky, spinge e poi molla. Ma è facile pensare che, con Marotta, stia in realtà solamente affilando le armi.

