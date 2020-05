Edicola – La prima pagina di Tuttosport: “Bomber antivirus”

“Bomber antivirus”, scrive in prima pagina il quotidiano sportivo Tuttosport. Diversi i profili individuati come possibili nuovi arrivi in Serie A. Tra questi, anche Edinson Cavani, tentato dall’Inter in chiave mercato così come Timo Werner, protagonista con il Lipsia ed in un momento di forma strepitoso. Completano il poker da sogno Milik, nel mirino della Juventus, e Joao Pedro, tentato invece dal Cagliari.

Questa, nel dettaglio, la prima pagina di Tuttosport.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/