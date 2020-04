Emerson Palmieri, duello Inter-Juventus: Marotta studia il colpo, Paratici sacrifica Rabiot

La Juventus non molla Emerson Palmieri ed è pronta a fronteggiare l’Inter in un testa a testa a suon di milioni per la firma dell’esterno del Chelsea. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri non hanno mai chiuso le porte all’ex Roma, al centro dei dialoghi di mercato della Beneamata pronta a rinforzare le fasce di Antonio Conte. Il classe ’94 piace sia alla dirigenza sia allo stesso tecnico interista, alla ricerca di una pedina chiave per il ruolo di esterno nel suo 3-5-2.

Con Asamoah, Biraghi e Moses in dubbio in vista della prossima stagione, la dirigenza nerazzurra vuole a tutti i costi assicurarsi uno dei due esterni del Chelsea finiti nei radar. Valutazione ancora alta per Marcos Alonso, mentre Emerson Palmieri rappresenta una pista maggiormente percorribile. A complicare i piani dell’Inter però c’è la Juventus, anch’essa costretta a fare i conti con diversi dubbi sulle fasce. In particolare, come sottolineato dal quotidiano, l’ultima carta messa sul piatto da Paratici per provare a convincere la dirigenza dei Blues sarà il cartellino di Adrien Rabiot. Dall’Inghilterra seguono con insistenza le sorti del centrocampista francese, mai davvero al centro del progetto juventino. Ed un eventuale inserimento dell’ex PSG potrebbe accelerare i dialoghi tra Chelsea e Juventus, con l’Inter costretta a rispondere colpo su colpo.

Si infiamma il destino di Emerson Palmieri: l’esterno ex Roma è in uscita dalla Premier League ed in Italia sono pronti a darsi battaglia per la sua firma. Inter e Juventus in pole, in vista di un nuovo duello di mercato.



