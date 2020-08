Emerson Palmieri, Tonali e Kumbulla: da innesti imminenti a congelati. L’Inter non ha fretta

Sono ore calde per l’Inter. Il mercato sta entrando nel vivo e ci sono varie questioni che ruotano attorno ai nerazzurri. Dagli affari già conclusi, però, ce ne sono altri che al momento sono in stand-by e rischiano di saltare. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Emerson Palmieri, Kumbulla e Tonali sono al momento congelati, anche se erano ad un passo dal vestire nerazzurro.

Antonio Conte avrebbe valutato altri profili in quei ruoli e la chiusura dell’affare Kolarov ne dà la conferma. Il serbo può essere infatti una valida alternativa anche come centrale di sinistra nella difesa a tre, escludendo quindi un possibile arrivo dell’italo-albanese, per il quale il Verona continua a chiedere più di 30 milioni di euro. Su Tonali è duello con il Milan e nelle ultime ore sembra addirittura passata in vantaggio, con i nerazzurri impegnati sul fronte Vidal.

Per quanto riguarda l’esterno sinistro, invece, il club di Suning è alle prese con il caso Dalbert: il brasiliano è rientrato dalla Fiorentina e si sta cercando una sistemazione. Lui, oltre alla conferma di Young, costituisce un ostacolo per l’arrivo di Emerson Palmieri, su cui Marotta ha un accordo di massima.

