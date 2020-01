Eriksen, a 16 milioni si chiude! Atalanta in pressing per Politano, Moses…

E’ un mercato di riparazione a forti tinte nerazzurro quello di gennaio: l’Inter è la società più attiva in queste settimane e vuole regalare ad Antonio Conte una squadra ancor più competitiva per lottare con Juventus – e a questo punto anche la Lazio – fino alla fine. Sia in entrata che in uscita i nerazzurri sono al lavoro.

Come scrive il quotidiano Libero infatti per Christian Eriksen si attende solo l’ufficialità dopo che il danese ha accettato l’offerta dell’Inter: il Tottenham chiede 20 milioni, ma a 16 si chiuderà ed in settimana continueranno i contatti. Così come continuano con il Chelsea: i Blues hanno aperto alla cessione di Moses ed aspettano l’uscita di Politano per far partire in direzione Milano Olivier Giroud.

E proprio con Politano si apre il capitolo uscite: per l’ex Sassuolo si è mossa in maniera insistente l’Atalanta oltre che il Napoli. Il club partenopeo potrebbe giocare una carta (Mertens) molto gradita all’Inter.



