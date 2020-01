Eriksen-Inter, al via la trattativa! Il Tottenham chiede 20 milioni, i nerazzurri lo vogliono già ora

E’ Christian Eriksen ora il nome più caldo per il centrocampo dell’Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio infatti, il Barcellona non avrebbe aperto alla cessione di Arturo Vidal e dunque il club nerazzurro si è fiondato sulla pista danese.

I segnali dai bluagrana non sono dunque positivi ed ecco che l’Inter ha avviato la trattativa per portare Eriksen a Milano già a gennaio. L’agente è a Milano e già da domani potrebbero esserci i primi incontri: il Tottenham chiede 20 milioni, i nerazzurri vorrebbero spendere meno ed hanno provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Matias Vecino. Gli Spurs sono pronti a cedere il proprio centrocampista, che resta però da convincere: Marotta è al lavoro sia per giugno ma da oggi anche per gennaio.

L’obiettivo Vidal passa ora in secondo piano: parte l’assalto ad Eriksen!

