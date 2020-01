TMW – Eriksen, domani l’agente atteso a San Siro: giornata importante. Marotta ha pronta l’offerta agli Spurs

Da casi come questi, si sta poco a trarne dei gialli: dal caso Eriksen, in particolare, se ne possono trarre due. Il primo, quello che interessa a tutti: capire se il danese arriverà già a gennaio (pagando il Tottenham) oppure se sarà semplicemente prenotato (gratis) per l’estate prossima, quando il giocatore andrà in scadenza con gli Spurs e l’unico costo sarà rappresentato dal suo stipendio. Secondo giallo: capire se l’agente sia arrivato a Milano o meno, in un flusso di notizie dove c’è chi dice di sì e chi dice di no, e l’unica per scoprirlo sarebbe controllare personalmente gli elenchi dei pernottanti degli alberghi milanesi in questura.

A rinforzare il fronte mediatico di chi sostenga che l’entourage del calciatore sia già a Milano, per esempio, c’è TuttoMercatoWeb.com: sito che spiega, peraltro, come Giuseppe Marotta abbia già pronta un’offerta da 15 milioni più bonus da mettere sul tavolo di Mourinho per convincerlo a lasciar partire anzitempo quello che – comunque sia – è un suo titolare. Chiaro che i prossimi saranno giorni decisivi: in compenso rimane il dilemma dell’agente, che sarà in ogni caso risolto nelle prossime ore: perché – arrivato o no a Milano che sia – domani sera è atteso a San Siro per Inter–Atalanta. Occasione buona per riaggiornarsi con gli alti esponenti nerazzurri. E per avvicinarsi sempre più ad una chiusura di cui solo la diplomazia stabilirà se sarà per gennaio o per giugno. Purché sia.

