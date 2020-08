CdS – Eriksen, richiamo dalla Premier League? Alcune inglesi potrebbero farsi avanti

Christian Eriksen non è sul mercato, anzi: il danese, dopo alcuni mesi di ambientamento al calcio italiano, sarà uno dei punti fermi da cui ripartire nella prossima stagione. Il suo valore di mercato, però, nonostante alcune prestazioni sottotono, rimane importante: per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter potrebbe ascoltare qualche offerta per il danese.

In particolare, il nome dell’ex Tottenham sta circolando tra diverse compagini inglesi. Per ora nessuna trattativa è stata ancora abbozzata, ma non è da escludere, nel breve periodo, un interessamento proveniente dalla Premier League: l’Inter, in quel caso, non blinderebbe a priori il suo gioiello con il numero 24.

